Conferenza stampa Semplici: «Col Lecce mi aspetto una reazione»

Conferenza stampa Semplici, l’allenatore della Spal interviene in conferenza alla vigilia della sfida contro il Lecce

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara salvezza contro il Lecce. Queste le parole dell’allenatore:

«Mi aspetto una reazione. Una prestazione diversa e una voglia di fare una partita diversa da quella di Sassuolo. Dovremo scendere in campo con una voglia importante per fare bene. Cosa non ho gradito di Reggio Emilia? Le partite mi piace giocarle e noi questo non l’abbiamo fatto».