Conferenza stampa Simeone: «Juve forte, ma vogliamo vincerle tutte»

Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus in Champions League

Diego Simeone è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Atletico Madrid. Ecco il commento dell’allenatore dei colchoneros sul prossimo avversario in Champions League.

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

«Il modo in cui lavoriamo è affrontare ogni partita facendo il meglio. Che poi sia soddisfacente o meno per tutti, non importante. Vogliamo vincerle tutte, il resto viene da sé. L’avversario è forte, con giocatori forti e un allenatore con uno stile preciso e determinato che vuole trasmettere il suo messaggio alla Juve. Dobbiamo indirizzare la partita come vogliamo noi».