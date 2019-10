Conferenza stampa Skriniar: «Il Barça non è solo Messi, domani partita della vita»

Conferenza stampa Skriniar: le parole del centrale slovacco alla vigilia della sfida di domani sera contro il Barcellona

Insieme ad Antonio Conte c’era anche Milan Skriniar in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona di domani sera contro il Barcellona. Ecco le parole del centrale slovacco.

BARCA E JUVE – «Come ha detto il mister, per noi la partita della vita è quella domani, poi bisognerà essere pronti anche per la Juve. Per tutti i calciatori è bello quando si possono affrontare i più forti al mondo come Messi e Ronaldo, ma bisogna essere pronti. Il Barça non è solo Messi, ci sono anche tanti altri giocatori di livello. Stiamo lavorando molto bene, domani sarà una bella sfida»

DIFESA A TRE – «Sicuramente ci sono delle differenze, però anche in questo modulo ritroviamo alcuni principi già utilizzati negli anni passati. Abbiamo lavorato molto duramente fin dal primo giorno, quindi non c’è alcun problema. Continuiamo così, come abbiamo fatto finora, possibilmente migliorandoci»

MURO – «Ripeto: finora abbiamo fatto molto bene, ma c’è spazio per migliorarsi. Anche domani è una bella sfida affrontare un attacco come quello del Barça. Ma la fase difensiva non dipende solo dalla linea di difesa, siamo una squadra e questo è fondamentale»