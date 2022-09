Conferenza stampa Spalletti: «Dispiace per Osimhen, ma Raspadori e Simeone altrettanto validi»

L’allenatore del Napoli Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro lo Spezia.

INFORTUNIO OSIMHEN – «Dispiace non averlo a disposizione, ma abbiamo calciatori validi. Domani deciderò tra Raspadori e Simeone. Stanno bene entrambi e faranno bene».

SPEZIA – «Napoli-Spezia importante come la gara col Liverpool. Dobbiamo essere concentrati sull’obiettivo e non sul nome dell’avversario. Dobbiamo fare 3 punti e vincere le partite. Bisogna avere ambizioni e per farlo bisogna affrontare col giusto atteggiamento le partite durante il percorso».

GOTTI – «Lo conosco e lo stimo. Conosco il calcio che applica e fa spesso bene. Le ultime gare del suo Spezia fanno capire che è bravo a creare la densità e a ripartire con gli uomini a tutta fascia. Non so cosa sta organizzando contro di noi. Quanto capitato l’anno scorso può succedere se li metti in condizione e non dare occasioni».

MODULO – «Per quelli che abbiamo noi l’ipotesi è giocare 4-2-3-1 anche se c’è dentro Zielinski o Elmas e giocare 4-3-3 anche se c’è dentro Raspadori e Simeone, si passa da lì, Raspadori può fare il trequartista dietro la punta, quello che parte centrocampista e finisce dietro la punta e attacca la difesa insieme ad Osimhen, non cambia molto. Ndombele ha fatto tutti e due i ruoli, gli si può chiedere tutte e due le cose. Sta molto meglio, è dentro il gruppo, scherza e fa tutto quello che fanno gli altri, accetta con piacere le decisioni, fa vedere ogni tanto la qualità di giocate, le imbucate perché guarda spesso davanti e poco vicino».