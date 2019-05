Spalletti duro: «Ci sono tanti giornalisti viscidi in giro» – VIDEO

Luciano Spalletti si è scagliato con alcuni giornalisti in sala stampa: ecco le dichiarazioni al veleno del tecnico nerazzurro

Luciano Spalletti l’aveva promesso. A fine campionato si sarebbe tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di alcuni addetti ai lavori colpevoli di aver scritto cose non vere per tutta la stagione.

Un antipasto di quello che accadrà, Spalletti gliel’ha dato in conferenza stampa definendo “viscidi” i giornalisti che scrivono senza sapere e poi non si presentano in sala stampa per parlare.