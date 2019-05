Conferenza stampa Spalletti: «Obiettivo raggiunto. La società mi aveva chiesto solo questo» – VIDEO

Luciano Spalletti è soddisfatto in conferenza stampa per la qualificazione raggiunta: obiettivo centrato come ci tiene a sottolineare

Il boato del “Meazza” al triplice fischio di Banti spiega più di mille parole: l’Inter batte 2-1 l’Empoli al termine di una partita pazzesca e prenota un posto per la Champions League 2019-20.

Luciano Spalletti è esausto ma al contempo soddisfatto per la partita della sua squadra e si toglie qualche sassolino dalla scarpa in conferenza stampa, sottolineando come la società gli abbia chiesto nulla di più della qualificazione in Champions.