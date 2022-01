Conferenza stampa Thiago Motta: «Calciatori motivati. Io concentrato sul mio lavoro»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore dello Spezia Thiago Motta ha parlato alla vigilia della partita contro il Verona

PANCHINA IN BILICO – «Io sono concentrato sul mio lavoro, per fare il meglio possibile per avanzare e continuare sulla linea tracciata da inizio stagione, con gli obiettivi della società. Ho visto i giocatori motivati, preparati, con voglia di dimostrare e li ho visti molto bene. Mancano i positivi al Covid, ma gli altri li ho visti al 100%, lavorando molto bene e pronti per la prossima partita».

SCONFITTA DELL’ANDATA – «All’andata è stata una sconfitta difficile da digerire, con tanti giocatori fuori e in un momento difficile. L’abbiamo affrontata iniziando bene, creando occasioni ma senza concretizzare. Loro non hanno tirato tantissimo ma hanno segnato i gol e il risultato è stato difficile da digerire. Mi dà fiducia vedere la mia squadra cresciuta e con fiducia, come dimostrato a Napoli».

VERDE – «Daniele sa che può fare meglio, come ha fatto. In questo momento l’ho visto in forma, al 100% e si allena bene. Domani ha la possibilità di iniziare la partita o entrare in corso».