Conferenza stampa Tomori: «Orgoglioso di essere nel Milan. Con il Chelsea...»

Il difensore rossonero è intervenuto in conferenza stampa insieme al tecnico Stefano Pioli in vista del Chelsea

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera tra rossoneri e Chelsea. Di seguito le sue dichiarazioni.

CHELSEA MENO SPAVENTOSO IN TRASFERTA – «No. Vogliamo dare tutto sul campo, vogliamo vincere ogni partita. Abbiamo altra opportunità per cancellare l’altra partita: non era il vero Milan e non ero io. Dobbiamo imparare da settimana scorsa ed è importante per la crescita della squadra. Abbiamo opportunità di dimostrare che siamo squadra forte davanti ai nostri tifosi».

MIGLIORAMENTI – «Il Milan è un grande club e sono orgoglioso di essere qui. Siamo una squadra forte e sappiamo che possiamo alzare il livello con il collettivo. Quando il mister comunica la squadra, andiamo sul campo per dare tutto e vincere la partita. Spero che quest’anno possiamo vincere ancora».

CONTINUA SU MILANNEWS24