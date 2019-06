Conferenza stampa Totti: «Di Francesco voleva 5 giocatori. Ne sono arrivati zero»

Francesco Totti scende nei dettagli di alcuni particolari sconosciuti, come le richieste di mercato di Di Francesco non rispettate

Dopo 80 minuti è finita la conferenza stampa d’addio di Francesco Totti. Un ultimo passaggio l’ex capitano l’ha riservato su alcune richieste di mercato Di Francesco all’indomani della semifinale di Champions, non accontentate dalla società giallorossa.

«Dopo una semifinale di Champions League pensi che l’anno prossimo andrai in finale, Di Francesco ha chiesto quattro o cinque giocatori ma non li hanno mai presi. Non lo voglio difendere perché non lo ho scelto ma le cose si devono sapere»