Conferenza stampa Totti: «Alcuni dirigenti e giocatori sono contenti di perdere»

Conferenza stampa Totti: le parole dell’ex capitano giallorosso contro la società e i dirigenti della Roma

Continua senza sosta la conferenza stampa di Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso ha messo nel mirino alcune persone e alcuni giocatori che, a detta sua, sono contenti di perdere le partite.

«La Roma è la Roma, il resto non conta niente. Vedere a fine partita qualche giocatore che dopo aver perso ride… ti girano le palle. Oppure qualche dirigente che è contento di perdere… Se hai queste persone dentro Trigoria non vai da nessuna parte. Loro stanno dall’altra parte del mondo e non conoscono il romano. Non sanno cosa vuol dire vivere Roma».