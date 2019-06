Conferenza stampa Totti: «Mi tenevano fuori da tutto. Non è stata colpa mia»

Conferenza stampa Totti: l’ex capitano giallorosso dice tutte le motivazioni che l’hanno spinto ad abbandonare la Roma

Francesco Totti al veleno durante la conferenza stampa d’addio. Un lungo sfogo da parte dell’ex numero 10 giallorosso che elenca i motivi che l’hanno spinto a salutare la Roma.

«Non è stata colpa mia perché non ho mai avuto la possibilità di esprimermi, non ho mai avuto la possibilità di prendere parte al progetto tecnico. Il primo anno ci può stare, ma già nel secondo ho capito cosa volessi fare e non ci siamo mai trovati. Sapevano le mie intenzioni, volevo dare tanto a questa società, ma loro non hanno mai voluto. Mi tenevano fuori da tutto»