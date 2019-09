Conferenza stampa Tudor: «Meritiamo più dei 3 punti in classifica»

Conferenza stampa Tudor: le parole del tecnico dell’Udinese alla vigilia della sfida contro il Verona di domani

Tre sconfitte consecutive per Igor Tudor e l’Udinese. Il trend deve essere invertito a partire già dalla partita, delicatissima, di domani contro l’Hellas Verona. Nella conferenza stampa di vigilia Tudor ha fatto il punto della situazione in casa bianconera. Le sue parole.

BRESCIA – «Questa squadra è costruita per giocare con la difesa a 3. Poi si può discutere di tutto. Tornando al Brescia, per me è stata una partita da 0-0. Secondo me non abbiamo meritato di perdere quella partita, il Brescia ha tirato solo in occasione del gol e sulla cazzata di De Maio a inizio gara. Ognuno ha il suo parere, ma per me era una partita da 0-0 decisa da un dettaglio. Quello che posso dire è che davanti non siamo riusciti a fare la differenza, ma dopo 3 buone prestazioni è arrivata questa gara da 0-0. Ma se mi dite che il Brescia ha fatto una grande partita io non ci sto. In queste 4 gare non meritavamo solo 3 punti, questo posso gridarlo. Purtroppo il calcio è questo ma io guardo avanti».

VERONA – «Sarà una bella battaglia, Juric è un amico e siamo cresciuti insieme. Sarà un derby di Spalato fra due amici. Ci conosciamo, la prepareremo al meglio, ma in campo vanno i giocatori. Loro sono una squadra battagliera, che fa un calcio a uomo, alla Gasperini. E noi dovremo essere pronti per quello, con intelligenza. Hanno ritmo e un calcio chiaro, vedremo però come sarà la situazione visto che abbiamo giocato solo 3 giorni prima»