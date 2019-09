Conferenza stampa Zapata: «Sarà una partita tosta ma abbiamo la mentalità giusta»

Conferenza stampa Zapata: le parole dell’attaccante colombiano alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk

Insieme a Gian Piero Gasperini si è presentato in conferenza stampa anche Duvan Zapata che ha parlato così della sfida di domani sera contro lo Shakhtar Donetsk. Le paroled el colombiano.

PARTITA – «La stiamo preparando come Zagabria. Speriamo di sviluppare bene il nostro gioco. Sarà una partita tosta, penso che in campionato abbiamo dimostrato di avere la mentalità giusta per giocarcela al massimo livello».

IL MIGLIOR ZAPATA – «Ho ancora tanti margine di miglioramento. Non sono al top, ogni giorno lavoro per migliorarmi. È merito del mister, hanno avuto la pazienza di aspettarmi. Ho capito tutti i concetti nuovi che erano per me, poi le cose sono arrivate anche grazie al lavoro»

CHAMPIONS – «Penso che questo sia frutto del lavoro e della continuità nelle due stagioni. Sono arrivato alla preparazione diversamente rispetto lo scorso anno, sto cercando di sfruttare ciò al massimo. Ho visto sulla tv l’azione di Zagabria, ma loro hanno un grande portiere. Ora dobbiamo pensare a domani. Dobbiamo giocare bene e sfruttare tutte le occasioni»