Congresso famiglie, Legrottaglie: «Gay nel calcio? Un problema mai avuto»

Nicola Legrottaglie è intervenuto al Congresso delle famiglie rispondendo alle domande relative alla presenza di omosessuali nel calcio

Tra i tanti volti noti presenti al Congresso delle famiglie di Verona, quest’oggi ha parlato anche Nicola Legrottaglie. L’ex Juve è intervenuto per parlare del delicato argomento riguardante la presenza di omosessuali nel mondo del calcio. L’ex difensore anche del Catania ha risposto in modo shoccante definendolo come un “problema”: «La presenza di omosessuali nel calcio? Mai capitato, mai avuto problematiche del genere. Non cominciamo: non è un problema. Un problema significa un problema di diversità, di scelte diverse che si affrontavano, ci si metteva insieme ma l’obiettivo era comune. Cosa c’entra se qualcuno faceva una scelta diversa da me nello spogliatoio? Nello spogliatoio si punta solo all’obiettivo di squadra. Il caso lo creano gli altri».

Durante il suo intervento, Legrottaglie ha poi fatto alcune metafore tra il mondo del calcio e la famiglia: «Nello sport non facciamo più famiglia, nel calcio ogni giocatore è preso dai suoi interessi, è egoista, e mi ci metto in mezzo anche io. Non sto ad attaccare i principi degli altri, ma io oggi sono quello che sono grazie alla famiglia, e la vorrei difendere, come le squadre in cui ho giocato. È triste vedere allo stadio bambini che odiano e vogliono distruggere. Stiamo andando verso qualcosa che non porterà bene».

«Difendere una porta di calcio è come difendere la propria famiglia, i propri valori. E proprio Cristo si è definito porta. Dove non arriva una madre e un genitore arriva Dio. Ci vuole coraggio a difendere la famiglia? No, il coraggio è andare su una croce per tutti noi come ha fatto Cristo».