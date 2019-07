Conte Giampaolo, il derby tra Inter e Milan è (anche) ideologico

Conte Giampaolo, quando il derby tra Inter e Milan è (anche) ideologico: le loro parole in conferenza stampa a confronto

Sulle sponde opposte dello stesso fiume. Il derby tra Inter e Milan infiamma la città da un secolo. E oggi il confronto va anche oltre il terreno di gioco. Per spingersi nel campo dell’ideologia. La conferma arriva dalle conferenze stampa di presentazione, a stretto giro di posta, da parte di Conte e Giampaolo.

Se per il neo allenatore nerazzurro il mantra è «testa bassa e pedalare», per quello rossonero il ritornello è subito diventato «testa alta e giocare». Agonismo e tecnica, per esasperare all’estremo il confronto. Pronto ad animare, ancora una volta, la città di Milano.