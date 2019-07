Conte non sconti: «Icardi è fuori dal progetto, Nainggolan si allena con noi ma…»

Antonio Conte è tornato sulla questione Icardi e Nainggolan, ribadendo la sua posizione e quello del club nerazzurro

Alla vigilia del match contro il Manchester United, Antonio Conte è dovuto ritornare sulla questione Icardi e Nainggolan. Incalzato dalle domande dei cronisti, ecco le parole del tecnico nerazzurro.

«La situazione su Icardi è piuttosto chiara. Il club è stato molto trasparente nel dire che è fuori dal progetto dell’Inter e questa è la realtà in questo momento. Nainggolan è con noi in tournée ma non è cambiato nulla. Non rientra nei piani»