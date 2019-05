Conte in partenza per Madrid con Antonello e Marotta – FOTO

Il nuovo allenatore dell’Inter è pronto a muovere i primi passi della sua avventura nerazzurra: pizzicato all’aeroporto insieme a Marotta e Antonello

Alle 6 di mattina l’ufficialità poche ore dopo la partenza per Madrid. Sono ore frenetiche in casa Inter che ha annunciato di primissima mattina Antonio Conte come nuovo allenatore della prima squadra per poi partire in seguito alla volta di Madrid.

Marotta, Antonello e Conte sono stati pizzicati all’esterno di un aeroporto. Possibile che la partenza per Madrid, sede della finale di Champions, sia questione di ore. Nella capitale spagnola l’ex ct nerazzurro incontrerà molto probabilmente Zhang Jindong.