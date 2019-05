Spalletti, assist all’Inter: garantirà lui i soldi per l’ingaggio di Conte in vista della prossima stagione

I conti per Conte sono presto fatti, e in casa Inter le somme sono state tirate da un pezzo. Serviranno su per giù 60 milioni in due stagioni, infatti, per mettere lo spogliatoio nelle mani dell’ex commissario tecnico della Nazionale. Tra l’ingaggio percepito dall’allenatore leccese e gli stipendi comunque da erogare in favore di Spalletti e del suo staff in scadenza soltanto nel 2021. Una cifra importante, certo, un gioco che può comunque valere la candela: Conte è uno dei pochi tecnici in grado di spostare gli equilibri come un rifinitore di caratura internazionale.

Ma il ruolo del rifinitore, in questo caso, spetta per paradosso al collega Spalletti. Perché il club nerazzurro – per affondare il colpo, Juve permettendo – ha bisogno di rimpinguare le casse societarie. Come? Attraverso la seconda qualificazione di fila in Champions League, naturalmente. Un traguardo per il quale manca ancora l’aritmetica, ma che – con le sfide casalinghe a Chievo ed Empoli alle porte – andrà per certo in porto. Grazie (anche) al lavoro svolto in stagione proprio da Spalletti. Che assist…