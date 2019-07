Conte Inter e il ritorno allo Stadium: «Sapete già cosa proverò»

Nella testa dell’allenatore dell’Inter Conte c’è già la sfida contro la Juventus. Ecco le impressioni sul suo ritorno allo Stadium

I tifosi dell’Inter e della Juve non vedono l’ora di scoprire come reagirà Conte al banco di prova dell’Allianz Stadium (ex Juventus Stadium ai tempi del tecnico).

Ecco le parole di Conte sul ritorno allo Stadium: «Ci sarà emozione sicuramente, nell’entrare allo Stadium, conoscete il mio passato. Dopo so benissimo di essere un avversario e che la Juventus sarà un’avversaria per noi per tutto il campionato».