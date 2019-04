Nuovo sondaggio dell’Inter per Antonio Conte, ma il tecnico leccese chiede un ingaggio da 10 milioni di euro l’anno. Resta in attesa pure il Milan

Antonio Conte è un pensiero fisso dell’Inter in vista della prossima stagione, ma al momento le trattative per portarlo in panchina restano in alto mare. L’ex allenatore juventino avrebbe infatti chiesto alla dirigenza nerazzurra un ingaggio da circa 10 milioni di euro netti l’anno per approdare a Milano, ovvero la stessa identica cifra che gli aveva garantito quasi due anni fa il Chelsea all’ultimo rinnovo. Proprio con i Blues Conte è al momento in causa per ottenere una buonuscita milionaria: a giugno dovrebbe liberarsi da ogni vincolo, ma la prospettiva di ritornare ad allenare in Serie A non lo convincerebbe del tutto. Da qui la richiesta onestamente iperbolica fatta all’Inter, riporta La Gazzetta dello Sport stamane: basti pensare che Massimiliano Allegri, il tecnico più pagato del campionato italiano, di milioni di euro l’anno ne guadagna 7 alla Juventus.

Sullo sfondo restano comunque gli ottimi rapporti tra l’ex commissario tecnico azzurro e l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta: i due sin dai tempi della Juve non hanno mai smesso di mantenere contatti e, in caso di addio all’Inter di Luciano Spalletti a fine stagione, qualcosa potrebbe effettivamente muoversi. Senza però dare nulla per scontato, perché cacciare Spalletti, che guadagna 4,5 milioni di euro l’anno e ha ancora due anni di contratto con i nerazzurri, costerebbe circa 25 milioni di euro lordi. Su Conte poi resta l’eventuale concorrenza del Milan: in caso di addio di Gennaro Gattuso i rossoneri potrebbero fare un tentativo, anche se ad oggi l’ipotesi resta ancora sfumata. Anche per questo motivo l’Inter non pare avere fretta di stringere e spera di abbassare le richieste del tecnico leccese da qui a maggio, magari sulla scorta di qualche garanzia tecnica, come l’acquisto di Romelu Lukaku.