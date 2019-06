Conte Inter, Zanetti: «Ci aspettiamo una stagione da protagonisti»

Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato dell’arrivo di Conte ai nerazzurri annunciando una stagione da protagonisti

Intervistato ai microfoni di Sky Sport direttamente da Parigi, ha parlato il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti.

L’ex calciatore dei nerazzurri ha commentato l’arrivo di Conte come nuovo allenatore prima di scendere in campo per una partita organizzata dalla Fifa: «C’è grande entusiasmo. Siamo consapevoli di avere una grandissima opportunità. Ho parlato tanto con Antonio, garantiamo lavoro: ci aspettiamo un’Inter protagonista».