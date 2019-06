Conte: «L’Inter non lotta per lo Scudetto da 8 anni: cambieremo le cose»

Le parole di Antonio Conte nel corso di un’intervista a GQ. Il tecnico ha parlato dei suoi obiettivi sulla panchina dell’Inter

Antonio Conte non sente pressioni. L’allenatore dell’Inter ha parlato a Gq della sua nuova avventura: «L’insieme dei risultati che ho ottenuto e soprattutto la rapidità con la quale sono venuti mi hanno cucito addosso una certa immagine. Io creo aspettative».

Prosegue Antonio Conte: «L’Inter, a parte rare eccezioni, non lotta per lo Scudetto da 8 anni. L’Inter vuole cambiare questo stato di cose, il modo in cui si sta muovendo dimostra la volontà di competere. Si può fare, noi non abbiamo limiti».