Conte: «Una grande prestazione, sono vittorie che ci danno forza! Questo gruppo crede ciecamente in una cosa» - Calcio News 24

Le parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, dopo la vittoria ottenuta dai partenopei in casa contro la Juve

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro la Juve. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Una grande prestazione contro una grande squadra che era imbattuta. Ha un’ottima rosa, sta intervenendo ancora sul mercato e questo ci deve dare grande soddisfazione. È un gruppo di ragazzi che oltre alle difficoltà del momento riesce sempre a sopperire con la forza del lavoro che facciamo».

SULLA VITTORIA – «Il messaggio che lanciamo è che sono due vittorie che ci danno forza, autostima e fiducia. Stanno arrivando vittorie in momenti che potevano ammazzare chiunque, ho sempre detto al gruppo di non lamentarci. Tante volte mi chiedono cosa manca ma io penso che chi è leader deve pensare a quello che ha e fare la differenza. Ho dei ragazzi che credono ciecamente in quello che facciamo e si vede. Quando sei in questi grandi club devi vincere, non c’è se o ma».

CRESCITA DEL GRUPPO – «È un gruppo di ragazzi che crede ciecamente nel lavoro. È una squadra cresciuta in maniera esponenziale, abbiamo fatto progressi frutto del lavoro».