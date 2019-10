Conte a muso duro: «La petizione per la stella? Agnelli ha dato spazio a degli ignoranti»

In conferenza stampa Antonio Conte è andato all’attacco di chi voleva la rimozione della sua stella all’Allianz Stadium

Antonio Conte ha risposto a muso duro a chi gli chiedeva un parere sulla proposta di rimuovere la sua stella all’Allianz Stadium. Ecco le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa.

«A me spiace che Agnelli sia intervenuto perché ha dato spazio a una situazione becera, all’ignoranza, a una proposta volgare priva di insegnamento e valori. Io non lo devo neanche toccare questo argomento perché solo pochi giorni fa ho detto che la colpa è anche vostra, perché date spazio a situazioni volgari. Ringraziarlo per la presa di posizione? Non devo ringraziare nessuno, avrei preferito che nessuno desse spazio a questi ignoranti e stupidi, gente che per me non va definita tifosa»