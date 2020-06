Conte: «Più che lavorare non possiamo fare…» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato dopo il clamoroso pareggio di San Siro contro il Sassuolo: le parole del tecnico nerazzurro

«Penso sia molto importante portare i giocatori a tirare in porta, al tempo stesso ci sono situazioni in cui bisogna segnare, chiudendo il risultato. Non lo stiamo facendo e oggi l’abbiamo pagata a caro prezzo, le occasioni ci sono state. Spiace perché segni a 4 minuti dalla fine c’è dispendio di energie, hai la possibilità di vincere nonostante le difficoltà e devi portarla a casa. Invece oggi non l’abbiamo fatto e dispiace, dà fastidio . Noi lavoriamo tanto, spiace»