Conte-Roma spunta il retroscena: l’incontro con Totti e quel rifiuto immediato…

Spunta un retroscena tra Antonio Conte e la Roma: le due parti si sarebbero incontrate per provare ad assumere l’ex tecnico del Chelsea

Sulle pagine del Corriere dello Sport spunta un retroscena sul no di Antonio Conte alla Roma. Come spiega il quotidiano romano, protagonisti della vicenda Francesco Totti e il neo allenatore nerazzurro.

Mentre c’era Ranieri, la Roma ha provato a contattare Conte e il primo ad andare in avanscoperta è stato Totti. I due hanno parlato di tutto. Avrebbero condotto la squadra in tre: Totti, Conte e il direttore sportivo. All’incontro successivo è andato Fienga, in un blitz segreto nella sede di una banca a Siena. Quando Conte ha chiesto se gli avrebbero garantito la squadra per vincere lo scudetto la risposta è stata imbarazzata e l’allenatore ha sciolto il dubbio ed è andato da Marotta.