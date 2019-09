Conte, un record tira l’altro: lo straordinario primato del tecnico dell’Inter

Conte, un record tira l’altro: ecco lo straordinario primato fatto registrare in Serie A dall’attuale tecnico dell’Inter

Con il successo di misura a San Siro contro la Lazio, Conte ha abbattuto un altro straordinario record. Il tecnico dell’Inter, infatti, ha raggiunto con questa le 100 giornate in testa alla classifica di Serie A.

A rendere incredibile il dato, soprattutto, è il fatto che ci sia riuscito in 119 presenze da allenatore nella massima categoria. Conte è stato primo per l’84% delle volte in cui si è seduto in panchina e per ben 79 volte in solitaria come in questo momento.