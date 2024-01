Ecco i convocati di Gilardino in vista di Bologna Genoa. La situazione tra presenti e assenti per la gara che si disputerà al Dall’Ara

Tramite il proprio sito ufficiale, il Genoa ha stilato i convocati per la sfida contro il Bologna di stasera.

Parlando degli assenti, escludendo Thorsby causa influenza, out anche Strootman e Leali. Jagiello è vicino al passaggio all’Hertha Berlino. Mentre recupero last minute per Frendrup.