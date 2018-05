Convocati Colombia Mondiale, le ultime notizie dalle nazionali. Pekerman chiama tra i preconvocati tre di Serie A, ovvero Cuadrado, Duvan Zapata e Cristian Zapata

La Colombia si avvicina al Mondiale. A poco meno di un mese dall’inizio di Russia 2018, il commissario tecnico José Pekerman ha deciso di stilare la lista dei trentacinque preconvocati, come hanno fatto anche il Portogallo e altre nazionali. Nell’elenco dei cafeteros trovano spazio anche tre giocatori della Serie A, vale a dire Juan Guillermo Cuadrado, Duvan Zapata e Cristian Zapata. Non si sa se rientreranno nella lista dei ventitré ma intanto Juventus, Sampdoria e Milan si godono tre dei propri giocatori alla coppa del mondo. Il Milan ne avrebbe addirittura due di giocatori, considerando che Carlos Bacca ancora è di proprietà dei rossoneri. In attesa di capire se sarà riscattato dal Villarreal o meno, Bacca è uno dei pochi certi di non essere escluso dal Mondiale. Di seguito l’elenco completo dei trentacinque precettati colombiani.

Portieri: David Ospina (Arsenal), Camilo Vargas (Deportivo Cali), Ivan Arboleda (Banfield), José Fernando Cuadrado (Once Caldas). Difensori: Yerri Mina (Barcelona), Santiago Arias (Psv Eindhoven), Davinson Sanchez (Tottenham), Farid Diaz (Olimpia), Bernardo Espinoza (Girona), Frank Fabra (Boca Juniors), Stefan Medina (Monterrey), Johan Mojica (Girona), Oscar Murillo (Pachuca), William Tesillo (Leon), Cristian Zapata (Milan). Centrocampisti: James Rodriguez (Bayern Munich), Juan Fernando Quintero (River Plate), Abel Aguilar (Deportivo Cali), Wilmar Barrios (Boca Juniors), Edwin Cardona (Boca Juniors), Yimmi Charra (Junior), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Gustavo Cuellar (Flamengo), Jefferson Lima (Levante), Giovanni Moreno (Shanghai Shenhua), Sebastian Perez (Boca Juniors), Carlos Sanchez (Espanyol), Mateus Uribe (America). Attaccanti: Radamel Falcao (Monaco), Carlos Bacca (Villareal), Luis Fernando Muriel (Siviglia), Miguel Borja (Palmeiras), Teofilo Gutierrez (Junior), José Heriberto Izquierdo (Brighton), Duvan Zapata (Sampdoria).