Convocati Inter-Juventus: riecco Chiellini, fuori Bentancur

I convocati di Spalletti e Allegri per il Derby d’Italia Inter-Juventus: si rivede Brozovic fra i nerazzurri dopo l’infortunio.

Ci sono novità importanti nei convocati di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri per il big match della 34ª giornata di Serie A, Inter-Juventus. L’allenatore toscano ha chiamato 23 giocatori per l’atteso Derby d’Italia che si giocherà sabato sera a San Siro. Convocati Inter-Juventus: nell’elenco dei nerazzurri spicca subito il nome di Marcelo Brozovic, che torna dunque a disposizione dopo l’assenza per infortunio.

Sono invece 20 i convocati di Allegri per la trasferta milanese: per la Vecchia Signora, laureatasi aritmeticamente campione d’Italia con il successo della scorsa settimana contro la Fiorentina, si registra l’importante ritorno di Giorgio Chiellini in difesa, mentre non sarà della partita il centrocampista uruguayano Rodrigo Bentancur.

I convocati dell’Inter:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni;

Difensori: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric Soares, Miranda, Dalbert, D’Ambrosio, Skriniar;

Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic;

Attaccanti: Icardi, Lautaro Martinez, Keita, Politano, Candreva.

I convocati della Juventus:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Del Favero;

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola;

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Pereira Da Silva, Nicolussi Caviglia;

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Cuadrado, Kean, Bernardeschi.