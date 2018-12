I convocati Juventus di Massimiliano Allegri per la sfida con l’Inter in programma domani sera all’Allianz Stadium di Torino

Ritorna la Serie A, Allegri sceglie i convocati Juventus per la sfida in programma domani sera contro l’Inter. All’Allianz Stadium di Torino va in scena l’anticipo del venerdì della 15esima giornata di Serie A tra le formazioni bianconere e i nerazzurri di Luciano Spalletti. Come già anticipato da mister Allegri nella conferenza stampa di oggi, farà ritorno nell’elenco dei precettati anche il centrocampista tedesco Emre Can, arrivato in estate dal Liverpool. Il centrale fa parte della lista dei convocati e potrebbe anche iniziare la sfida dal primo minuto a centrocampo in caso di panchina per Bentancur.

Il centrocampista uruguaiano fa parte della lista dei convocati, nonostante i problemi alla schiena citati da Allegri in sala stampa. Assente Barzagli in difesa e Alex Sandro, c’è Spinazzola.

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio. Difensori: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola. Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Bentancur. Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Cuadrado, Bernardeschi.