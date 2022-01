ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Convocati Salernitana: emergenza difesa, c’è il ritorno di Ruggeri. I giocatori a disposizione di Colantuono per la Lazio

Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati della Salernitana per il match con la Lazio. Fuori per squalifica Gyomber, assente anche Coulibaly per infortunio così come Ribery. Da segnalare il rientro di Ruggeri che mancava dalla 3ª di campionato (lesione muscolare).