Copa America, Brasile senza Casemiro: Tite chiama Allan – VIDEO

Brasile, contro il Paraguay sarà orfano dello squalificato Casemiro: Tite chiama Allan – VIDEO

Il Brasile costretto ad affrontare il Paraguay senza Casemiro. Un’eredità pesante che sarà raccolta da Allan. Il centrocampista del Napoli, preferito anche a Fernandinho non proprio al top della condizione, sarà lanciato da titolare per la prima volta con la nazionale verdeoro.

Non che Allan possa sfigurare negli 11 di Tite. Piuttosto, gli si può rimproverare la poca esperienza internazionale. Inoltre, la scomodità di dover sostituire il mediano del Real Madrid: talismano della Seleção (39 partite, 2 sconfitte, proprio quando non c’era lui). Tutto questo, mentre le voci di mercato su Allan non si placano: Napoli sei sicuro?