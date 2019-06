Copa America, Colombia-Cile: streaming e probabili formazioni

Colombia-Cile streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere il match valido per i quarti di finale della Copa America 2019

Il secondo quarto di finale della Copa America 2019 mette di fronte la Colombia di Carlos Queiroz e il Cile campione in carica di Reinaldo Rueda. I Cafeteros si sono qualificati piazzandosi al 1° posto nel Girone B a punteggio pieno, la Roja invece ha chiuso al 2° posto nel Girone C dietro all’Uruguay di Tabarez.

Colombia-Cile: la partita si disputerà all’una di sabato 29 giugno 2019 ora italiana, nel palcoscenico dell’Arena Corinthians di San Paolo. Fra i Cafeteros sono presenti anche 5 giocatori che militano in Serie A: il portiere del Napoli David Ospina, il difensore Cristian Zapata, che lascerà il Milan da svincolato, il centrocampista della Juventus Juan Cuadrado e gli attaccanti Luis Muriel, che dopo il prestito alla Fiorentina, è stato acquistato dall’Atalanta, e Duvan Zapata, con cui giocherà assieme anche nella Dea. Oltre a loro il capitano James Rodríguez, ‘sogno’ del calciomercato estivo del Napoli. Solo un ‘italiano’ invece nella Roja, il regista del Bologna Erick Pulgar.

La partita Colombia-Cile sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, come tutte le altre gare del torneo, i cui diritti sono stati acquisiti in maniera esclusiva dalla piattaforma. DAZN, una volta sottoscritto un abbonamento, sarà disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN).

La partita inoltre sarà visibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli a Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo o collegando una console Playstation 4 o Xbox), ma sempre tramite app DAZN. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Colombia-Cile

Competizione: Copa America 2019

Quando: sabato 29 giugno 2019

Fischio d’inizio: ore 01.00

Dove vederla in tv: DAZN

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Arena Corinthians (San Paolo)



Le probabili formazioni

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Tesillo, Mina, Sanchez, Medina; Cuadrado, Barrios, Uribe, James Rodríguez; D.Zapata, Roger Martínez. Ct. Queiroz.

CILE (4-3-3): Arias; Isla, Medel, Maripan, Beausejour; Aranguiz, Pulgar, Vidal; Fuenzalida, Vargas, A. Sanchez. Ct: Rueda.