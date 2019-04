Copa America 2019: calendario, gironi, risultati e classifiche

Copa America 2019: dal 14 giugno al 7 luglio il Brasile ospiterà la 46ª edizione del massimo torneo continentale del Sud America

Dodici Nazionali si sfideranno dal 14 giugno al 7 luglio prossimi in Brasile per contendersi la Copa America 2019, massimo torneo calcistico del Sud America per rappresentative nazionali, giunto alla sua 46ª edizione, l’ultima che si disputerà in un anno dispari. A partire dal 2020, infatti, la competizione si giocherà negli anni pari come già accade per gli altri tornei continentali come gli Europei.

Copa America 2019: le Nazionali partecipanti

Alla Copa America 2019 parteciperanno in tutto 12 Nazionali, ovvero tutte e 10 le squadre affiliate alla CONMEBOL, la Confederazione sudamericana, più 2 squadre ospiti dell’AFC, la Confederazione asiatica, vale a dire Giappone e Qatar, fresco vincitore della Coppa d’Asia 2019 e Paese dove nel 2022 si giocheranno i prossimi Mondiali:

Argentina

Brasile (Nazionale ospitante)

Cile (vincitore in carica nella Copa America del Centenario)

Uruguay

Paraguay

Perù

Bolivia

Ecuador

Colombia

Venezuela

Qatar (vincitore della Coppa d’Asia 2019)

Giappone

Sarà dunque la prima edizione della Copa America senza che nessuna delle squadre invitate appartenga alla CONCACAF, la Confederazione di Nord, Centro America e Caraibi. Per la prima volta dal 1993, in particolare, non ci sarà ai nastri di partenza il Messico. Per il Qatar si tratta della prima partecipazione in assoluto alla Copa America, mentre per il Giappone sarà la seconda apparizione dopo quella del 1999.

Copa America 2019: i gironi

Le 12 Nazionali partecipanti alla Copa America 2019 sono state suddivise in 3 gironi da 4 squadre ciascuno:

Girone A: Brasile, Bolivia, Venezuela, Perù Girone B: Argentina, Colombia, Paraguay, Qatar Girone C: Uruguay, Ecuador, Giappone, Cile

Copa America 2019: regolamento e formula

La Copa America 2019 è divisa in 4 fasi: dopo i gironi ci saranno infatti i quarti di finale, le semifinali e la finalissima, che si giocherà il 7 luglio al Maracanã. Nella fase a gironi le squadre si affrontano in gironi “all’italiana”, e affrontano una volta le altre 3 squadre del loro gruppo. Saranno quindi assegnati 3 punti per ogni vittoria, 1 per il pareggio e 0 in caso di sconfitta.

Le prime 2 classificate di ogni girone più le 2 migliori terze si qualificano ai quarti di finale. Nel caso in cui 2 o più squadre finiscano a pari punti nel loro girone, per decidere la qualificata entra in gioco la classifica avulsa, che terrà conto dei seguenti criteri:

miglior differenza reti assoluta;

maggior numero di gol segnati;

risultato dello scontro diretto;

sorteggio o battuta dei calci di rigore qualora le due squadre che finiscono a pari punti si trovano l’una contro l’altra nell’ultima gara del girone.

Nei quarti di finale non si affronteranno squadre dello stesso gruppo. I vincitori dei quarti di finale vanno alle semifinali. A loro volta le Nazionali che si impongono in semifinale vanno a giocarsi la finalissima, mentre le sconfitte delle semifinali giocano la finale per il 3° posto. Se una qualsiasi partita della fase a eliminazione diretta termina in parità, dopo i 90′ regolamentari si tirano i calci di rigore per stabilire la Nazionale qualificata al turno successivo.

L’unica eccezione è rappresentata dalla finalissima, per la quale prima dei rigori sono previsti due tempi supplementari da 15 minuti in caso di punteggio di parità dopo i tempi regolamentari.

Copa America 2019: città e stadi

Le 26 partite della Copa America 2019 si disputeranno in 5 diverse città e in 6 differenti stadi:

Rio de Janeiro, Stadio Maracaña (74738 spettatori): ospiterà la finalissima, un quarto di finale e 3 gare della fase a gironi;

ospiterà la finalissima, un quarto di finale e 3 gare della fase a gironi; San Paolo, Arena Corinthians (68 mila spettatori): ospiterà la finale 3°-4° posto, un quarto di finale e una gara della fase a gironi;

ospiterà la finale 3°-4° posto, un quarto di finale e una gara della fase a gironi; San Paolo, Stadio Morumbi (67428 spettatori): ospiterà la gara inaugurale del torneo più altre 2 partite della fase a gironi;

ospiterà la gara inaugurale del torneo più altre 2 partite della fase a gironi; Belo Horizonte, Stadio Mineirão (58170 spettatori): ospiterà una semifinale più 4 gare della fase a gironi;

ospiterà una semifinale più 4 gare della fase a gironi; Porto Alegre, Arena do Gremio (55662 spettatori): ospiterà una semifinale, un quarto di finale più 3 gare della fase a gironi;

ospiterà una semifinale, un quarto di finale più 3 gare della fase a gironi; Salvador de Bahia, Itaipava Arena Fonte Nova (51900 spettatori): ospiterà un quarto di finale più 4 gare della fase a gironi.

Copa America 2019: Calendario, tabellone, risultati e classifiche

Gli orari delle partite della Copa America 2019 sono da intendersi secondo il fuso orario dell’Italia.

Fase a gironi

GIRONE A

Venerdì 14 giugno 2019, San Paolo (Stadio Morumbi), ore 22.00: Brasile-Bolivia

Sabato 15 giugno 2019, Porto Alegre, ore 19.00: Venezuela-Perù

Martedì 18 giugno 2019, Rio de Janeiro, ore 21.30: Bolivia-Perù

Mercoledì 19 giugno 2019, Salvador de Bahia, ore 00.30: Brasile-Venezuela

Sabato 22 giugno 2019, San Paolo (Arena Corinthians), ore 19.00: Perù-Brasile

Sabato 22 giugno 2019, Belo Horizonte, ore 19.00: Bolivia-Venezuela

Classifica Girone A: Brasile pt. 0, Bolivia pt. 0, Venezuela pt. 0, Perù pt. 0.

GIRONE B

Sabato 15 giugno 2019, Salvador de Bahia, ore 22:00: Argentina-Colombia

Domenica 16 giugno 2019, Rio de Janeiro, ore 19:00: Paraguay-Qatar

Mercoledì 19 giugno 2019, San Paolo (Stadio Morumbi), ore 21.30: Colombia-Qatar

Giovedì 20 giugno 2019, Belo Horizonte, ore 00.30: Argentina-Paraguay

Domenica 23 giugno 2019, Porto Alegre, ore 19.00: Qatar-Argentina

Domenica 23 giugno 2019, Salvador de Bahia, ore 19.00: Colombia-Paraguay

Classifica Girone B: Argentina pt. 0, Colombia pt. 0, Paraguay pt.0, Qatar pt. 0.

GIRONE C

Domenica 16 giugno 2019, Belo Horizonte, ore 22:00 Uruguay-Ecuador

Lunedì 17 giugno 2019, San Paolo (Stadio Morumbi), ore 23.00: Giappone-Cile

Giovedì 20 giugno 2019, Porto Alegre, ore 23.00: Uruguay-Giappone

Venerdì 21 giugno 2019, Salvador de Bahia, ore 23:00: Ecuador-Cile

Lunedì 24 giugno 2019, Rio de Janeiro, ore 23.00: Cile-Uruguay

Lunedì 24 giugno 2019, Belo Horizonte, ore 23.00: Ecuador-Giappone

Classifica Girone C: Uruguay pt. 0, Ecuador pt. 0, Giappone pt. 0, Cile pt. 0.

Fase a eliminazione diretta, Quarti di finale

Venerdì 28 giugno 2019, Porto Alegre, ore 00.30: Vincente Girone A-3ª Girone B/C (1)

Venerdì 28 giugno 2019, Rio de Janeiro, ore 19.00: 2ª Girone A-2ª Girone B (3)

Venerdì 28 giugno 2019, San Paolo (Arena Corinthians), ore 23.00: Vincente Girone B-2ª Girone C (4)

Sabato 29 giugno 2019, Salvador de Bahia, ore 19.00: Vincente Girone C-3ª Girone A/B (2)

Fase a eliminazione diretta, Semifinali

Mercoledì 3 luglio 2019, Belo Horizonte, ore 00.30: Vincente 1-Vincente 2 (1)

Mercoledì 3 luglio 2019, Porto Alegre, ore 00.30: Vincente 3-Vincente 4 (2)

Finale 3°-4° posto

Sabato 6 luglio 2019, San Paolo (Arena Corinthians), ore 19.00: Perdente 1-Perdente 2

Finale

Domenica 7 luglio 2019, Maracanã, ore 20.00: Vincente (1) -vincente (2)