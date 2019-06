Coppa d’Africa 2019 al via: la top11 degli “italiani” in campo

Coppa d’Africa 2019 ai nastri di partenza: da Koulibaly a Kessié, ecco la top11 degli “italiani” che saranno in campo

Non ci saranno gli Europei o i Mondiali ad infiammare l’estate dell’Italia di Mancini. Ma, per certo, non manca il grande calcio. E così, dopodomani, prenderà il via anche la Coppa d’Africa 2019, ad unirsi alla Copa America, all’Europeo Under 21, al Mondiale femminile ed al quello Under 20 da poco terminato.

Una competizione, che trova finalmente collocazione in calendario nei mesi estivi, che vedrà ai nastri di partenza tanti protagonisti della Serie A. A tal punto da poterne fare, da Koulibaly in difesa a Kessié in mezzo al campo, una vera e propria… top11!