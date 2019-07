Coppa d’Africa, Renard ci prova ancora: insegue il terzo trionfo

Coppa d’Africa, il ct dei miracoli Hervé Renard ci prova ancora: alla guida del Marocco insegue il terzo titolo personale

La Coppa d’Africa si è allineata agli ottavi di finale. Dove, tra le altre, compare anche il Marocco. In una rincorsa al successo che, per il Paese affacciato sul Mediterraneo, avrebbe decisamente del clamoroso.

Non solo, o comunque non tanto, per la Nazionale di Benatia. Quanto per il ct seduto in panchina. Hervé Renard, che insegue infatti il terzo successo personale nella manifestazione. Dopo il successo con la Costa d’Avorio nel 2015, soprattutto dopo quello con lo Zambia nel 2013. Un tris che avrebbe del clamoroso.