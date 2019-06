Coppa D’Africa 2019 ai nastri di partenza: ecco i campioni e le giovani promesse da tenere d’occhio in Egitto

Il primo e il secondo miglior calciator africano sono senza dubbio Salah (Egitto) e Manè (Senegal) ed entrambi quest’anno hanno alzato al cielo la Champions League con il Liverpool. E se i giocatori dalla Serie A impegnati in Coppa D’Africa ve li avevamo già mostrati (qui la top11), ecco quali sono i giocatori più importanti nella competizione e i giovani talenti da tenere d’occhio.

Dal Marocco dell’ex Juve Benatia e di Ziyech (Ajax), fino all’Algeria di Mahrez (Manchester City) passando per la Nigeria di Iwobi (Arsenal) e il Camerun di Onana (Ajax). Tanti campioni per una Coppa d’Africa di alto livello e che darà spettacolo. Tra i giovani più interessanti: in cima alla lista, indiscutibilmente, Sarr (Rennes) del Senegal, difensore destinato al Barcellona, ma anche Miya, mezzapunta tutta tecnica dell’Uganda che in questa stagione ha giocato in Croazia.