Coppa Italia, che intrecci col campionato: il settimo posto vale l’Europa se…

La finale di Coppa Italia sarà decisiva anche per i verdetti del campionato: il settimo posto vale l’Europa se…

Gli occhi del calcio nostrano, questa sera, saranno tutti puntati sull’Olimpico di Roma. Perché va in scena l’ultimo atto della Coppa Italia tra Lazio ed Atalanta, d’accordo. Ma anche perché, dall’esito della finale, dipendono cruciali logiche in campionato. E le spettatrici interessate sono parecchie.

Dal Milan alla Roma fino al Torino, infatti, saranno in tanti i club questa sera a rimanere col fiato in sospeso. Perché un successo dell’Atalanta assicurerebbe – di fatto – un posto in Europa anche per la settima in campionato. Affare molto meno scontato in caso di successo della Lazio, al momento soltanto ottava in Serie A.