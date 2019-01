Convocati Torino-Fiorentina, prima chiamata per Muriel

Convocati Torino-Fiorentina, ottavi di finale di Coppa Italia: l’elenco completo di Pioli, prima chiamata per Luis Muriel

Convocati Torino-Fiorentina, sono 23 i calciatori selezionati da Pioli per la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Come previsto, arriva la prima chiamata per Luis Muriel, prelevato dal Siviglia all’inizio della sessione di mercato. Presenti anche Cyril Thereau e Valentin Eysseric, entrambi vicini alla cessione.

Ecco l’elenco completo dei calciatori convocati da Stefano Pioli per la trasferta dell’Olimpico: Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Dragowski, Eysseric, Edimilson, Hugo, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Muriel, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Thereau, Veretout.