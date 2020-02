Coppa Italia femminile, via ai quarti di finale: tutte le sfide dell’andata

Torna la Coppa Italia femminile. Via ai quarti della competizione, che si giocheranno da venerdì e domenica. Tutte le sfide dell’andata

Turno di pausa per il campionato di Serie A femminile, ma non si ferma il calcio. In questo weekend, infatti, torna la Coppa Italia. Dopo le sfide degli ottavi, giocate a dicembre, la competizione ricomincia con l’andata dei quarti, che inizieranno venerdì, con la prima gara, per terminare domenica.

Ad aprire il turno, venerdì, sarà la sfida tra Florentia e Sassuolo. In campionato, all’andata, la sfida è terminata 3-0 per le neroverdi: le toscane, galvanizzate dal pari contro la Juve, cercheranno la rivincita.

La Roma, invece, scenderà in campo contro il San Marino sabato pomeriggio. La squadra di Serie B, agli ottavi, è riuscita a battere il Verona e contro le giallorosse tenterà di proseguire l’impresa.

Sempre nella giornata di sabato si disputerà il big match tra Milan e Fiorentina, le due squadre che in campionato occupano il secondo e terzo posto, entrambe con 32 punti. Dopo aver pareggiato 1-1 all’andata in campionato, i due club si sfideranno per ottenere una qualificazione in semifinale.

L’andata dei quarti terminerà con il match tra Empoli e Juventus Women. Dopo il match di qualche settimana fa in campionato, terminato 2-1 per le bianconere nonostante un’ottima gara giocata dalla squadra di Pistolesi, i due club si affronteranno nuovamente in un match che promette sempre spettacolo.