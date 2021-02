Coppa Italia, Juventus-Atalanta la finale più probabile secondo i bookmakers

Secondo i bookmakers la finale di Coppa Italia più probabile sarà tra Juventus ed Atalanta: ecco le quote

Da questa sera infatti iniziano le semifinali di ritorno della competizione che, in maniera del tutto inusuale rispetto al recente passato, si giocheranno a distanza di una sola settimana dalla partita di andata e non dopo oltre un mese (l’anno scorso, a causa dello stop della stagione dovuto dal lockdown, tra l’andata e il ritorno delle semifinali trascorsero addirittura 5 mesi!).

Le probabilità di riavere la stessa finale della passata edizione, Juventus-Napoli, sono tutto sommato abbastanza alte. Lo 0-0 dell’andata tra Napoli e Atalanta, infatti, è un risultato positivo per i partenopei, molto più di quanto i tifosi azzurri non abbiano probabilmente compreso, considerata l’importanza elevatissima di non avere subito gol in casa.Se, da sempre, lo 0-0 interno è il miglior risultato possibile (vittorie a parte) in una gara d’andata per la squadra di casa… ancor di più lo è nella stagione in cui il dato delle vittorie casalinghe (e dei gol in trasferta) è il più alto mai realizzato nella storia del calcio italiano: ciò, certamente, a causa delle porte chiuse in ogni partita.

Secondo i bookmaker le quote del passaggio del turno sono pertanto rimaste identiche a quelle che c’erano prima della partita di andata, vale a dire con un leggero favore per i bergamaschi: il passaggio del turno dell’Atalanta è quotato infatti intorno a 1,75 contro il 2 offerto per la seconda qualificazione in finale da parte del Napoli (circostanza, questa, mai accaduta nella storia degli azzurri).

Nell’altra semifinale, in programma stasera tra Juventus e Inter, i bianconeri, partendo dalla vittoria per 2-1 ottenuta a San Siro, hanno secondo i bookmaker una quota molto bassa per il passaggio del turno (mediamente intorno a 1,25… contro la quota 4 per l’Inter in finale).

Ciò fa sì che le combinazioni di quote per la finale siano le seguenti:

JUVENTUS – ATALANTA: Quota 2,20

JUVENTUS – NAPOLI: Quota 2,50

INTER – ATALANTA: Quota 5

INTER – NAPOLI: Quota 8

Riguardo le quote per la vittoria della Coppa, la Juve ha chiaramente, al momento, le maggiori probabilità di alzare il trofeo (quota 1,90) contro il 4 dell’Atalanta, il 5 del Napoli e il 7 dell’Inter.