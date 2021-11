Cordoba: «Inter squadra più internazionale d’Europa»

L’ex nerazzurro Ivan Cordoba ha parlato della sua esperienza all’Inter

Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell’Inter e ora team manager del Venezia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua esperienza in nerazzurro e non solo.

TEAM MANAGER – «L’Inter mi ha aiutato. Sono nelle doppia veste di socio ma anche responsabile tecnico, cerco di essere operativo e mettere la mia esperienza al servizio della società. E ho sposato la filosofia di questo club che è anche la mia: guardiamo avanti, dunque diamo molta importanza ai giovani».

INTER – «Ho fatto parte della squadra più internazionale d’Italia e forse d’Europa, vero. Quindi per me non è una cosa strana, anzi se posso contribuire anche su questo aspetto lo faccio più che volentieri. Ma già Zanetti sta facendo un lavoro bellissimo, metterli insieme questi ragazzi e farli rendere così presto non era affatto facile».