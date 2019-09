Cordoba: «Progetto integrante e funzionale per Milano» – VIDEO

Le parole dell’ex Inter Ivan Cordoba in merito alla presentazione del nuovo progetto per lo stadio San Siro

Milan e Inter hanno presentato il loro progetto per la realizzazione del nuovo impianto che sostituirà San Siro. Ecco le parole di Ivan Cordoba al termine della presentazione.

«C’è un po’ di rammarico per San Siro e il Meazza ma penso che rimarrà nei nostri cuori per sempre. Sono due progetti che sicuramente che inquadrano le necessità delle gente, non solo le due ore della partita ma per passare una giornata in famiglia. I due progetti sono integrati alla cultura italiana soprattutto il contatto con la natura che è fondamentale».