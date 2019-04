Cori razzisti all’indirizzo di Moise Kean durante Cagliari-Juventus: l’attaccante bianconero ed il compagno Blaise Matuidi a fine partita rispondono così su Instagram…

La Juventus porta a casa un’altra vittoria importante nel cammino per lo Scudetto contro il Cagliari, ma in terra sarda ieri a far parlare non è stata tanto la prestazione bianconera, ma gli insulti (presumibilmente razzisti) lanciati da alcuni tifosi rossoblu all’indirizzo di qualche giocatore avversario. Tra questi, in particolar modo, Moise Kean che, al momento del gol dello 0 a 2, ha esultato in maniera polemica scatenando la furibonda reazione dei tifosi cagliaritani: da quel momento sono piovuti fischi sonori e pure qualche “buuu”. A fine gara l’attaccante vercellese e il compagno di squadra Blaise Matuidi (che già in passato era stato oggetto di qualche coro razzista in Sardegna) hanno replicato via Instagram.

«The best way to respond tu racism. No to racism», ha scritto Kean – con tanto di emoticon raffigurante ironicamente una scimmia – postando una foto della propria esultanza. Tradotto in italiano: «Il miglior modo di rispondere al razzismo. No al razzismo». Molto più sottile invece Matuidi, che sul proprio account, postando ancora una foto dell’esultanza di Kean, ha scritto: «Bianco+Neri. No to racism».