CORINI: «Meritavamo un altro risultato, la palla non voleva entrare» – VIDEO

(-Dal nostro inviato, Antonio Parrotto) Eugenio Corini, tecnico del Brescia, non può essere soddisfatto della sconfitta rimediata dalla Rondinelle contro il Sassuolo. L’ex centrocampista ha commentato in zona mista il risultato deludente per i biancozzurri.

«C’è rammarico, devo riconoscere che nei primi minuti eravamo contratti poi ci siamo liberati. Abbiamo trovato il pareggio peccato per il fuorigioco di Balotelli, peccato la palla non voleva entrare oggi»