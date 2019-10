Corini risponde a Cellino: «Voglio il bene del Brescia, basta tensioni»

Il tecnico del Brescia Corini ha analizzato così la sconfitta di misura contro l’Inter tra le mura del Rigamonti

La seconda sconfitta consecutiva in pochi giorni costringe il Brescia alla zona retrocessione, sebbene le rondinelle abbiano una partita in meno delle altre. Eugenio Corini resta in bilico, ma può dirsi contento della prestazione della sua squadra: «Abbiamo creato molto e dominato la partita. Non portiamo a casa nulla, ma sono orgoglioso dei miei calciatori».

«Dobbiamo capire la nostra dimensione e quale campionato possiamo affrontare. Bisogna avere equilibrio, altrimenti diventa tutto più complicato. Voglio il bene del Brescia, basta tensioni», ha concluso il tecnico al termine della sfida contro l’Inter.