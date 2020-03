Coronavirus, Guarino: «È la partita più importante. L’Italia vincerà»

L’allenatrice della Juventus Women Guarino ha mandato un messaggio di sensibilizzazione in merito all’emergenza Coronavirus

Il tecnico della Juventus Women Rita Guarino ha lanciato un forte messaggio su Twitter in merito all’emergenza Coronavirus, che sta causando numerosi problemi in Italia e nel mondo.

«Oggi è la partita più importante dell’intera stagione. Ricordatevi che davanti a noi avremo un avversario tosto. Dovremo essere astuti per non farci sopraffare. Il nostro paese vincerà! Lo farà unito nelle intenzioni, esattamente come una Grande Squadra».