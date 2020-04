Il presidente del Lille Lopez ha previsto gli effetti dell’emergenza Coronavirus sul calciomercato estivo

Il presidente del Lille Gerard Lopez ha parlato ai microfoni dell’agenzia AFP delle conseguenze che l’emergenza Coronavirus potrebbe avere sul calciomercato: «Credo che un eventuale abbassamento dei prezzi non penalizzerà troppo il club perché abbiamo diversi giovani con potenziale che sono molto richiesti».

«Il mercato che soffrirà di più sarà quello relativi ai giocatori di 26-28 anni che sono molto bravi, ma che non sono dei fuoriclasse. Chi dovrà comprare giocatori di questa fascia potrà scegliere tra 30-40 profili e troverà prezzi vantaggiosi. Credo che noi potremmo cavarcela con 3-4 cessioni, non dieci, e questo non influenzerà il nostro mercato».