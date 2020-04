Coronavirus, virologo belga: «Giocatori in campo con le mascherine»

Il virologo belga van Ranst ha lanciato una nuova proposta per riprendere la stagione nonostante il Coronavirus

Il virologo e consigliere del campionato belga Marc van Ranst ha lanciato una proposta per riprendere la stagione calcistica in sicurezza contro il Coronavirus. Le sue dichiarazioni non passano certamente inosservate.

«Giocare con le mascherine potrebbe essere una soluzione da considerare. Ovviamente non parliamo di quelle maschere chirurgiche totalmente inadatte. Su Internet ce ne sono alcune antinquinamento, che possono essere indossate da giocatori di football americano o da ciclisti. Sono più comode».